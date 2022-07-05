Корреспондент их Херсона Марина Савченко в эфире «24 канала» сообщила, что партизанское движение украинцев на захваченных РФ территориях создает множество проблем россиянам, информирует «НБН».

На Херсонщине «освободители» вместе с коллаборантами создали «правительство», при этом они не доверяют предателям Украины и укрепляют его людьми из РФ, в частности из Калининградской области.

Савченко рассказала, что в «администрациях» оккупантов не хватает кадров, а коллаборанты не справляются с большой активностью партизанского движения украинцев в области.

Не могут повлиять на ситуацию с движением сопротивления местных жителей и сами захватчики, поэтому вызывают подмогу из России и ставят в «правительстве» проверенных людей.

Отметим, что страна-агрессор начала паспортизацию Херсонщины, однако желающих получить документ государства-террориста нет. При этом оккупанты все же нашли тех, кого можно сделать гражданами РФ принудительно.