Замминистра обороны Украины Анна Маляр на своей Facebook-странице призвала не спекулировать на теме призыва женщин в армию в период войны, информирует «НБН».

По ее словам, кремлевские пропагандисты запустили фейк о принудительной мобилизации украинок, а наши СМИ начали распространять эту информацию.

На самом деле с начала полномасштабного вторжения России в нашу страну не было ни одной женщины, которую мобилизовали в ВСУ принудительно, кроме того, так не происходил призыв и с 2014 года.

Маляр заверила, что на сегодня нет потребности в украинской армии принудительно мобилизовать женщин, кроме того, никто не вводил ограничения для украинок относительно выезда за пределы страны и сейчас такого запрета не будет.

Высказался о принудительной мобилизации гражданок Украины и советник главы МВД Вадим Денисенко. Он также заявил, что это дезинформация пропаганды страны-агрессора, которую российские боты распространяют в Сети, чтобы посеять панику в нашем обществе. По словам советника министра, вопрос о принудительном призыве украинок в армию не рассматривается даже в теории.

Ранее стало известно, почему граждане Украины, которые получили отсрочку или освобождены от мобилизации, получают повестки.