Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» рассказал городской голова Александр Шаповал.

В результате ракетного удара был разрушен жилой дом, в котором жили три ребенка. Полностью разрушены несколько домов. Только чудом удалось избежать жертв.

Цитата из обнародованного сообщения Шаповала:

«Вот какой он, «братский народ», воюющий с простыми людьми и детьми».

Он также добавил, что в полностью разрушенном доме жили шесть человек. Из них трое – дети.

В настоящее время на месте инцидента работу проводят сотрудники правоохранительных органов и спасатели.

Напоследок Шаповал обратился с призывом ко всем гражданам соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги. Так как если человек последует в укрытие, это может спасти ему жизнь.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории Ростовской области в России на частный дом упал беспилотный летательный аппарат.