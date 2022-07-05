Как информирует «НБН», в своем заявлении Гамалия отметил:

«Есть информация о прилете трех ракет. Это произошло в Хмельницком районе приблизительно в 20:30».

Он отметил, что выехал на место инцидента. Также пообещал озвучить подробности непосредственно с места, где зафиксированы «прилеты».

В свою очередь руководитель Ярмолинецкого территориального общества Андрей Шутяк сообщил, что в результате ракетного удара на территории Ярмолинецкой территориальной громады был травмирован один человек. К счастью, погибших нет.

Согласно его словам, у травмированного медики диагностировали осколочное ранение ягодицы. Он был направлен в медицинское учреждение.

По его словам, у травмированного — осколочное ранение ягодицы, его госпитализировали.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия нанесла удар по Днепропетровской области.