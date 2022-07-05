Как информирует «НБН», во время своего онлайн выступления на двадцать шестом ежегодном правительственном круглом столе The Economist Зеленский заявил, что он надеется на то, что вторжения с Беларуси таки не будет.

Цитата из заявления Зеленского:

«Белорусам необходимо делать все для того, чтобы они не были втянуты в войну».

Также Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины добавил, что по украинской территории с Беларуси прилетели не мало ракет, что принесло множество страданий народу Украинского государства.

При этом украинский лидер добавил:

«Мы прекрасно понимаем, что это далеко не белорусский народ решает. Им все необходимо сделать для того, чтобы не быть втянутыми в боевые действия. Однако ответственность тоже должна быть. Молчать, или говорить, мол, это не мы, просто недопустимо. Это, как минимум, несправедливо, по моему мнению».

Также президент Украины верит в то, что Беларусь втянута в войну с Украиной не будет. Но с ее стороны сейчас наблюдаются провокационные действия. Как следствие, Киев готовится к любого рода развитию событий.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупационные силы Путина нанесли ракетные удары по Днепропетровской области.