Как информирует «НБН», об этом заявил руководитель Одесской областной военно-гражданской администрации Максим Марченко.

Дословно из сообщения Максима Марченко:

«Об открытии пляжей на время летнего сезона… Стоит напомнить, что война по настоящее время продолжается. А оккупационные силы наносят ракетные удары по региону. Они убивают мирное население, жителей. И огромное скопление людей в любом месте потенциально весьма опасны. В результате несоблюдения мер безопасности и игнорирования требований администрации, люди на пляжах гибнут от вражеских мин, которые выбрасывает на берег. Нашей основной задачей сейчас является сохранение жизни и здоровья жителей области. Как следствие, совместно с городским советом было принято решение не открывать пляжи».

В это же время Марченко добавил, что люди должны с пониманием к этому относиться.

Ранее мы уже писали о заявлении Шойгу относительно длительности войны на территории Украины.