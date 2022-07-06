Министерство обороны Великобритании традиционно опубликовало отчет своей разведки по войне в Украине. Оборонное ведомство Соединенного Королевства предполагает, что битва за Славянск станет ключевой в масштабной борьбе за восточные украинские регионы, информирует «НБН».

Известно, что восточная и западная группы Вооруженных сил Российской Федерации приближаются к городу и находятся от его северной части на расстоянии 16 километров. Несут угрозу Славянску также центральная и южная группы путинской армии.

На днях оккупационные силы совершили массированные атаки на город. Мэр Славянска рассказал, что в результате обстрелов россиян есть погибшие и раненные, по его словам, это наиболее масштабный удар за последнее время.

Напомним, что украинские защитники отошли от Северодонецка и Лисичанска. Советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что оборона этих городов была успешной и напомнил главные задачи этой операции.