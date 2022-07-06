Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что мужчин привлекают к войне против украинцев под видом работы в «министерстве чрезвычайных ситуаций ДНР», информирует «НБН».

В своем Telegram-канале советник городского главы опубликовал фотографию объявления, которое оккупанты расклеили по всему Мариуполю. Местных жителей информируют о том, что «центры МЧС» в Мариуполе и Донецке ищут работников, в частности саперов, водолазов-саперов, водителей-саперов и спасателей.

«Вакантные должности» предлагают мужчинам возрастом от 18 до 35 лет, которые пригодны к военной службе, имеют среднее образование и с отсутствием судимости.

Однако «приманка» оккупантов не срабатывает, ведь местных мужчин пугают любые должности, где нужно носить форму. Они понимают, что ЧС быстро превратится в окоп в районе Донецка. По этой причине россияне намерены пойти другим путем и «мобилизовать» мариупольских мужчин на раздаче паспортов РФ или во время проведения «референдума».

Ранее украинский блогер показал космические цены на базовые продукты питания в захваченном Россией Мариуполе.