Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети twitter Данилов написал:

«Порядка одного миллиона граждан Украины по состоянию на сегодняшний день получают боевой и военный опыт. По плану ли идет «План Путина»? Качество действий Украины обязательно перевести количество рашистов».

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины добавил, что вместо «демилитаризаци», что стремилась достичь Россия, с начала агрессивных действий в Украине идет процесс в обратном направлении – Украины быстро перевооружается по стандартам НАТО. Помимо того, как добавил Данилов, вооруженные силы Украины активно продолжают насыщаться западным оружием, а также технологиями.

Напомним, ранее Алексей Данилов сообщил условия завершения войны до конца года.