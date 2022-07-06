Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», о ситуации в городе рассказал в эфире информационного телемарафона городской голова Харькова Игорь Терехов.

Дословно из заявления Игоря Терехова:

«В Харькове под ударом оказались два района в Харькове, которые ранее не подвергались обстрелам. Оккупанты обстреляли Славянский, а также Новобаварский районы города».

Дословно из заявления Игоря Терехова:

«Ночь была очень неспокойной. Оккупанты нанесли удары по городу. Были разрушены несколько зданий – административных и торговых. Эти помещения ни малейшего отношения к военной инфраструктуре города не имеют. Как следствие, сегодня мы занимаемся ликвидацией последствий ночного обстрела города».

При этом городской голова добавил:

«Это именно те районы города, в которые раньше снаряды не прилетали. А есть еще районы в Харькове, которые постоянно подвергаются обстрелам. Там сейчас больше всего разрушений. Речь идет о ХТЗ, Пятихатках, Северной Салтовке».

Игорь Терехов подытожил, что география обстрелов действительно непредсказуемая. Оккупанты пытаются нанести максимальный ущерб инфраструктуре города, а также деморализовать население.