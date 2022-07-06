Представитель Минобороны рассказала, что россияне рассматривают несколько сценариев войны, а поскольку они не уверены, что должны делать в ближайшем будущем, стараются действовать в зависимости от ситуации и выбирать самый эффективный вариант на данный момент, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам замминистра, Украина также закладывает несколько сценариев развития боевых действий, смотрит на действия захватчиков и понимает, как именно нужно им противостоять.

Маляр подчеркнула, что эта война динамичная, поэтому трудно делать прогноз на месяц-два. В то же время точно понятно, что рано или поздно боевые действия закончится и у армии страны-агрессора закончатся ресурсы для вооруженной агрессии, какими бы большими они не были.

Она отметила, что россиянам будет все сложнее воевать и интегрировать захваченные территории, в отличие от 2014 года, поскольку сейчас украинцы развивают активное движение сопротивления врагу.

Считает, что россиянам больше не светят серьезные победы в Украине советник руководителя ОПУ Алексей Арестович. По его словам, последней большой победой для путинской армии станет захват Лисичанска, Северодонецка и Рубежного. Он объяснил, почему оккупанты не способны на большее.