Эксперт утверждает, что бои на Донбассе частично напоминают события Второй мировой войны. На Востоке Украины российские захватчики стянули множество бронетехники и ведут мощный огонь из артиллерии, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Такую тактику оккупанты выбирают не просто так: многие генералы ВС РФ – выходцы из военных академий Советского Союза, где они учились на принципах Второй мировой войны. Также путинские военные переняли у Красной армии страсть к мародерству и военным преступлениям, в частности их тянет насиловать и подвергать пыткам.

Пономаренко обратил внимание на то, что поведение россиян на оккупированных украинских территориях напоминает то, что творили советские военные в Восточной Европе – убийства гражданских, грабежи, пытки и насилие.

Ранее историк Юрий Фельштинский рассказал, по какому сценарию могут отстранить от власти президента-агрессора Владимира Путина.