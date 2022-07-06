Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение руководителя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука в Телеграм, есть информация о том, что в результате преступных действий врага ранения получили три мирных жителя.

В частности, он написал:

«В вечернее время оккупационные силы нанесли удар по Покровской громаде. Если точнее – Синельниковском районе. Захватчики били кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника. Предварительные данные говорят о том, что есть трое раненных среди мирного населения. Один из пострадавших – работник предприятия. Однако в настоящее время информация о количестве пострадавших уточняется. В настоящее время все, кто получили ранения в результате ударов россиян, получают медицинскую поддержку. Также из-за обстрелов в складских помещениях начался пожар, который тушат сотрудники ГСЧС. Также выясняются масштабы разрушений».

Касательно иных районов Днепропетровской области, там все мирно.