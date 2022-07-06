Следует отметить, что эта информация не соответствует действительности. Сейчас ведутся бои у населенных пунктов Белогоровка и Новоконстантиновка.

Впрочем, я не исключаю возможный сценарий оккупации всей территории Луганской области. На мой взгляд, после захвата Луганской области россияне готовятся к оккупации Донецкой области. Ближайшая перспектива – усиление боев в районе Бахмута и Славянска на севере Донецкой области. Тот же Славянск на днях попал под мощный обстрел.

За летний период россияне всеми силами будут пытаться решить поставленную Путиным задачу – выход на административные границы Луганской и Донецкой областей. И вряд ли ограничатся только Луганщиной – как промежуточным вариантом достижения политических целей так называемой «специальной военной операции». Параллельно с занятием Лисичанска, противник выходит на трассу Лисичанск-Бахмут, в районе Северска. Где тоже будет очень горячо. Цель оккупантов на данный момент – дальнейшее давление на украинскую оборону уже на Донетчине. Именно туда переместится центр военного противостояния.

Если оккупантам удастся выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей, Россия попытается легализовать свое присутствие там путем псевдореферендумов. После этого не исключено поглощение квазиреспублик Россией.

В Луганске сейчас работает комиссия по России. Не исключено, что подготовка к проведению псевдореферендума уже началась.

Не исключаю увеличения ракетных обстрелов со стороны России – на фоне увеличения поставок в Украину военно-технической помощи со стороны союзников (прежде всего США, других стран НАТО).

Будет продолжаться блокада россиянами портов Украины, прежде всего Одессы и Николаева – с целью спровоцировать искусственный продовольственный кризис. Шантаж стран Европы отключением газа также продолжится с целью спровоцировать уже энергетический кризис.