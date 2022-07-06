Как информирует «НБН», сотрудники Службы безопасности Украины перехватили очередной разговор одного из военных ВС России, который разговаривал со совей женой. Прежде всего, военный сказал, что когда вернется домой, он посетит могилу своей бабушки, так как считает ее своим ангелом-хранителем. Также он заявил, что объездит все церкви. Кроме того, захватчик отметил, что ему однозначно придется лечиться после всего того, что он увидел на войне в Украине.

Стоит отметить, что речь идет о российском военном, который дислоцируется на территории Херсонской области. Он утверждает, что каждый день ему приходится видеть множество трупов, частей тел… По его словам, территория, где они сейчас воюют, полностью разбита.

«Это уже на всю жизнь. Я реально болен. Знала бы ты, сколько я здесь видел трупов, без головы, ног, туловища… Это просто какой-то мрак. Мне от этого уже никогда не вылечиться».

Ранее в ВСУ отреагировали на информацию российской пропаганды о том, что войска РФ уничтожили реактивную систему HIMARS, которую Украине передали Соединенные Штаты Америки.