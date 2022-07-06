Как информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу группировки Объединенных сил, информация, которую распространяют пропагандисты России о якобы уничтожении американской артсистемы HIMARS, не соответствует действительности.

Дословно из сообщения, обнародованного ведомством:

«Пропагандисты Российской Федерации активно распространяют ложные сообщения относительно якобы уничтожения артиллерийской системы HIMARS, которую Штаты передали Украины для нужд ВСУ. Хотим отметить, что такое сообщение не соответствует действительности. Это просто фейк».

Как известно, ВСУ весьма успешно использует предоставленные Соединенными Штатами Америки реактивные системы HIMARS. Защитники нашей страны постоянно наносят ими сокрушительные удары по пунктам врага, имеющим стратегическое значение.

При этом в пресс-службе призвали доверить исключительно проверенным источникам информации, а также верить в армию Украины.