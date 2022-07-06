Как информирует «НБН», в интервью «Украинской правде» Виталий Ким заявил:

«На мое усмотрение, город Николаев является таким же населенным пунктом, как и все другие. Однако, если посмотреть на стратегию Российской Федерации, это одна из точек, которые они бы не против захватить или перейти».

Виталий Ким высказал мнение что, если бы у захватчиков из Российской Федерации была возможность нападать на город Одесса, они бы нападали туда.

«Николаев сейчас является прифронтовым городом. Херсон, Николаев, Одесса, любой другой город могли бы быть такими».

Насколько известно, государство-оккупант Российская Федерация продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Не исключением является и Николаев и область. Так, второго июня стало известно, что захватчики выпустили по городу двенадцать ракет.