Представитель Офиса Зеленского прокомментировал распоряжение Генштаба армии Украины относительно запрета на передвижение военнообязанных, информирует «НБН».

В эфире программы российского оппозиционера Марка Фейгина советник руководителя ОПУ рассказал, что в обществе возникло множество споров по этому вопросу из-за неудачной коммуникации.

Он отметил, что по этому поводу уже высказался глава государства, а также должно поступить заявление от министра обороны, начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ относительно этого запрета.

По словам Арестовича, Украина – свободное государство, где нельзя ее гражданам что-то навязывать, нужно обсуждать такие вопросы. При этом он отметил, что в законе такая норма существует с 1992 года, поэтому Генштаб ничего не нарушил.

Советник руководителя ОПУ считает, что Зеленский отменит эту норму, поскольку украинское руководство понимает, где нужен контроль, а где могут быть разрушены социальные и экономические связи.

Напомним, что ранее СМИ активно обсуждали тему мобилизации женщин в ВСУ и запрет на их выезд за границу. В Минобороны и МВД дали разъяснения в вопросе призыва украинок в армию.