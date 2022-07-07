Как информирует «НБН», Институт по изучению войны (ISW) в собственной сводке за шестое июля сообщил, что ВСУ продвигаются далее в плане создания необходимых для осуществления операции по контрнаступлению на Херсонском направлению условий.

На снимках, сделанных спутником, видно, что войска Украины нанесли удары по местам скопления войск РФ вблизи аэропорта международного значения Херсон-Сити. Это произошло в районе Чернобаевки.

Полученные данные свидетельствуют о том, что войска Украины вели огонь из артиллерии в районе Снегиревки, Андреевки, что на границе Николаевской и Херсонской областей.

Помимо того, в ISW говорится, что Вооруженные силы Украины также нанесли удар по складу РФ с боеприпасами на ж/д вокзале Херсона. Это произошло еще пятого июня.

В это же время войска России провели безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области. Помимо того, они продолжают наносить удары артиллерией по всему южному направлению, чтобы отразить контрнаступление войск Украины.

Напоследок аналитики подчеркнули:

«Войска Украины продолжают создавать условия для контрнаступления на Херсонском направлении».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что захватчики начали отказываться от сотрудничества с предателями Херсонской области.