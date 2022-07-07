Соответствующая информация украинской разведки появилась в Telegram-канале Запорожской ОВА. На временно оккупированных территориях региона «освободители» массово бросают склады и базы, где хранится вооружение и техника армии РФ, информирует «НБН».

После того, как украинские защитники нанесли точный удар из высокоточного оружия по военным объектам путинских войск, часть российских захватчиков охватил страх. Оккупанты запаниковали, опасаясь новых обстрелов из РСЗО HIMARS, и приняли решение бросить место службы.

Разобраться в ситуации на оккупированные территории области отправили подразделение ФСБ. Силовики должны отыскать дезертиров, которые спасаются бегством от участия в войне.

Напомним, что в конце июня в Харьковской области дезертировали 200 российских военных, которые бросили свои позиции в районе Изюма. Военное командование пыталось отыскать беглецов, которые решили укрыться в лесу.