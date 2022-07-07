Как информирует «НБН», Синегубов сообщил об этом в Телеграм.

Дословно из сообщения Синегубова:

«В свое время Мацегора предал Украину, перейдя на сторону оккупантов. Это было в первые дни полномасштабного вторжения. Он всячески содействовал агрессору в Купянске. Он обеспечивал их транспортом, местом жительства, а также топливом и продуктами питания. Очевидно, что сейчас он им уже не нужен. Как мы все видим, предателей ничего хорошего не ждет, так как россиянам они вовсе не нужны. Для оккупационных сил это стало уже системой. Изначально они использовали предателей, их ресурсы, а потом начали их убирать. Хотел бы еще раз отметить, что добровольное сотрудничество с оккупантом является тяжким преступлением. И за это однозначно будет расплата».

Ранее мы уже писали о подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению в Херсонской области.