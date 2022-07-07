В эфире «24 канала» Жданов заявил, что битва за южные регионы нашей страны будет решающей в войне с россиянами. По его словам, если ВСУ начнет наступать с этой части страны, Украина получит доступ к Крымскому полуострову, информирует «НБН».

Кроме того, такое продвижение позволит перерезать поставки южным группировкам ВС РФ, водную артерию полуострова и Южно-Крымский канал. Это позволит украинским защитникам двигаться вдоль Азовского моря до границы с Ростовской областью.

По словам эксперта, стянув все силы на Донбасс россияне сами себя загнали в ловушку. «Спецоперацией» командуют политики РФ, а не военные, есть воля кремлевского диктатора об «освобождении ЛДНР», поэтому именно на Восток Украины захватчики бросают все свои ресурсы.

Жданов отметил, что после поражения на Донбассе страна-агрессор будет перебрасывать подразделения на другие направления, где они будут слабеть. Он добавил, у оккупантов нет возможности усилить армию резервистами с территории России.

Ранее военный эксперт рассказал, какая цель для Украины на аннексированном Крымском полуострове не менее важная, чем Керченский мост.