Как информирует «НБН», информацию об этом в Телеграм рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В своем сообщении Гайдай отметил:
«На территории захваченного оккупантами города дали о себе знать партизаны. Они расклеивают по местности листовки с посланием к Кадырову и кадыровцам, которые занимаются репрессиями в тылу, являясь российским аналогом гестапо».
На самой листовке написано:
«Кадыров, где ты прячешься? Почему мы не можем найти тебя в Северодонецке?».
При этом в Сети также были опубликованы фото раслеиваемых партизанами листовок-посланий к Кадырову и его муртадам.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, почему операция по обороне Северодонецка и Лисичанска прошла успешно.
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