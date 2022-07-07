Как информирует «НБН», информацию об этом в Телеграм рассказал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем сообщении Гайдай отметил:

«На территории захваченного оккупантами города дали о себе знать партизаны. Они расклеивают по местности листовки с посланием к Кадырову и кадыровцам, которые занимаются репрессиями в тылу, являясь российским аналогом гестапо».

На самой листовке написано:

«Кадыров, где ты прячешься? Почему мы не можем найти тебя в Северодонецке?».

При этом в Сети также были опубликованы фото раслеиваемых партизанами листовок-посланий к Кадырову и его муртадам.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, почему операция по обороне Северодонецка и Лисичанска прошла успешно.