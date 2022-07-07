Опрос, проведенный для телеканалов ФРГ RTL и n-tv, показал, что 47% граждан Германии считают, что Украина должна пойти на территориальные уступки кремлевскому диктатору Владимиру Путину ради прекращения войны, информирует «НБН».

В то же время 41% опрошенных не поддерживают сдачу Украиной своих территорий россиянам для завершения войны, а 12% респондентов не смогли определиться с ответом.

69% участников соцопроса убеждены, что у украинцев нет сил вытеснить страну-агрессора с оккупированных территорий, даже если у них будет достаточное количество оружия. Не согласны с ними 26% немцев.

В то же время 56% респондентов выступают за поставки тяжелого вооружения ФРГ для армии Украины, 40% против такой военной поддержки.

Исследование проводилось с 1 по 4 июля, социологи опросили 1001 гражданина Германии.

Ранее международное агентство новостей Reuters опубликовала социальный опрос, который показал отношение жителей Европы к членству Украины в Евросоюзе. Исследование зафиксировало самый высокий показатель за 15 лет.