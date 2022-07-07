Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ОК «Юг».

Дословно из опубликованного сообщения:

«Корабельная группировка Черноморского флота увеличилась. Сейчас это две субмарины, а также пять ракетных кораблей. Вместе это морское вооружение несет сорок восемь ракет типа «Калибр». Вместе с ними идет еще один большой десантный корабль».

Отмечается, что угроза обстрела Россией территории Украины ракетами в настоящее время остается весьма большой. Касательно морской десантной операции, то она весьма маловероятна.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что государство-оккупант Российская Федерация нанесла ракетный удар по территории Днепропетровской области. В результате, по предварительным данным, пострадали три человека среди гражданского населения.