Экономический эксперт Александр Охрименко рассказал, что на внутреннем рынке продовольствия дефицита основных продуктов, таких как яйца, мясо птицы, крупы, молочные продукты, не будет, информирует «НБН» со ссылкой на «КП в Украине».

Также в достаточном количестве будут овощи «борщевого набора». По его словам, цены на овощи обвалятся благодаря избытку их производства и минимальном экспорте, однако другие категории продуктов подорожают. Ближе к зиме украинцы будут больше платить за мясо, молочные продукты и яйца.

Эксперт отмечает, что по новым ценам будет и новый урожай зерна, что скажется на стоимости муки, круп, мучных изделий, хлеба и мясомолочной продукции.

Отметим, что представитель Минагрополитики рассказал хватит ли нового урожая пшеницы для продовольственных нужд нашей страны.