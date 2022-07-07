Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Телеграм, враг атаковал регион на рассвете.

Дословно из заявления пресс-секретаря Одесской ОВА:

«Одесская область. Вражеские силы атаковали на рассвете один из районов в регионе. Было выпущено две ракеты. В результате ракетного удара были поражены два сельхозангара. Полностью уничтожены тридцать пять тонн зерна».

Согласно имеющимся предварительным данным, жертв нет. Кроме того, двумя ракетами, которые упали на остров Змеиный, оккупационные силы существенно повредили причал.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что государство-агрессор Российская Федерация увеличила в Черном море присутствие своих военных кораблей.