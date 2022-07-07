Соответствующую информацию опубликовали в Telegram-канале Главного управления разведки Минобороны Украины. Известно, что в окрестностях Херсона не раз замечали места со множеством обгоревших человеческих останков, информирует «НБН».

В ГУР рассказали, что трупы привозят из местного СИЗО грузовыми машинами. Чтобы невозможно было идентифицировать тела, оккупанты их сжигают под видом последствий артобстрелов и последующих пожаров.

Для сожжения трупов россияне сначала устраивают на месте событий мощный взрыв, после которого якобы возникает неконтролируемое горение. Кроме того, оккупанты не разрешают МЧС ликвидировать пожары.

Отметим, что захватчики также имеют проблемы с «администрациями» в Херсонской области. Испытывая нехватку «кадров», оккупанты укрепляют «правительство» людьми из РФ. При этом «освободители» не доверяют коллаборантам, поскольку они не могут справиться с партизанским движением в регионе.