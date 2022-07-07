Соответствующую информацию сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram-канале, информирует «НБН».

Оккупанты идут на хитрость, чтобы провести «ротацию» своих войск за счет местных жителей. В Северодонецке и Лисичанске мужчинам предлагают работу. Через несколько дней после трудоустройства вместо первой зарплаты им вручают повестки и принудительно «мобилизуют» в ряды путинской армии.

Заманивают в ряды российских вооруженных сил и жителей оккупированных территорий Донецкой области. Захватчики предлагают местным мужчинам «вакантные рабочие места» в «МЧС ДНР». Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал фотографию соответствующего объявления.