Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Рыщука в Телеграм, проживающим вблизи мест, где дислоцируются оккупанты в Херсонской области людям следует как можно быстрее покинуть эти места.

Дословно из заявления Рыщука:

«Уважаемые украинцы, которые проживают на территории Олешковской общины и Херсонской области. Если вы проживаете рядом с размещением объектов, где находятся вражеские солдаты России, или же размещены вражеские ПВО, складские помещения, где стоит много их военной техники, убедительно призываю вас ехать оттуда как можно дальше. Вооруженные силы Украины идут. Не будьте для врагов живым щитом! Смерть врагам».

Примечательно, что ранее в Институте по изучению войны сделали заявление относительно того, что ВСУ продолжают создавать все условия для того, чтобы как можно быстрее перейти в контрнаступление в Херсонской области.