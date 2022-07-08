Карась отметил, что начальник ГУР МОУ не просто проводит военную оценку, а анализирует реакции оккупантов на действия украинских защитников и возможности путинской армии, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Эти данные позволяют увидеть, что у российских захватчиков уменьшились резервы, подбитые склады, а личный состав морально истощен. По этой причине уже в июле украинцы должны получить хорошие новости о существенном изменении ситуации на фронте.

Боец ВСУ полагает, что перелом в войне будет связан с Херсонским направлением. По его словам, в этой области и в Черное море россияне имеют логистическое сообщение, транспортные пути, этот регион очень важен для них.

В Луганской области украинские защитники сдерживали путинские войска, ВС РФ не имеют там логистических магистралей и разрушили все города. По мнению военного, ВСУ выполнили задачи в районе Северодонецка и Лисичанска, оборона этих городов не закончилась трагедией для нашей армии.

Сейчас у Украины есть ресурсы, чтобы сфокусировать их на приоритетном направлении – Херсонщине. За последний месяц украинские защитники шли в наступление в этой области с небольшим превосходством в оружии и артиллерии, однако ежедневно ситуация улучшается.

Отметим, что россияне несут колоссальные потери в Херсонской области. Чтобы это скрыть оккупанты сжигают тела своих погибших солдат под видом последствий мощных взрывов с пожарами.