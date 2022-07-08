В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Невзоров заявил, что Россия не избавится от проблем после поражения в Украине. Государство-агрессор ожидает обнищание, торжество жлобов, смерть, невежество и эти реалии будущего, построенное Путиным, информирует «НБН».

По словам оппозиционера, РФ имела «пуш-ап» в виде вооруженных сил, которым пугала вест мир, однако после вторжения в Украину всем стало понятно, что «вторая армия мира» мелкая. Сейчас у страны-оккупанта потенциал войск как у Монголии, кроме того, Россия стала пугалом, которое ни у кого не вызывает страха.

Журналист отметил, что РФ изувечена полностью и это вызывает отчаяние у относительно вменяемых «обитателях» кремлевских кабинетов.

Ранее публицист высмеял заявление спикера Путина Дмитрия Пескова о «высоком уровне поддержки» кремлевского диктатора в российском обществе. Невзоров указал на существенное отличие главы России и немецкого фюрера Адольфа Гитлера.