Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ОК «Юг».

В результате действий вражеских сил войско Украины потерь не понесло. Россияне же бежали без какого-либо успеха, пытаясь уклониться от огня в ответ.

Также в сообщении говорится, что во время воздушного противостояния над Черным морем истребитель Военно-космических сил Российской Федерации Су-35 выстрелил управляемыми ракетами «воздух-воздух» по паре штурмовиков ВСУ.

При этом в ОК «Юг» добавили, что «для Украины все обошлось без потерь, а для врага – без малейшего успеха».

Помимо прочего известно, что россияне из тяжелой стволовой артиллерии нанесли удар по окрестности Галициново, что в Николаевской области. К счастью, обошлось без каких-либо человеческих потерь.

Ранее мэр Олешек призвал население Херсонской области уходить из мест, где наблюдается скопление большого количества военной техники РФ, так как ВСУ уже идут.