Несмотря на то, что напряжение из-за войны растет в украинском обществе, практически все граждане не хотят идти на территориальные уступки российскому агрессору Владимиру Путину ради мира, информирует «НБН» со ссылкой на «Донбасс 24».

Директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха уровень жизнестойкости жителей нашей страны за последние месяцы не снизился, кроме того, в обществе не растет и индекс истощения. Несмотря на то, что люди переживают, они не утратили стремление к тому, чтобы налаживать свою жизнь.

Эксперт отметил, что украинцы готовы продолжать сопротивляться оккупантам. Власть и армия имеют высокий рейтинг, кроме того, общество настроено на евроинтеграцию.

Головаха подчеркнул, что большая часть страны не хочет согласиться на условия страны-агрессора ради мира. Как показывает исследование КМИС, 80% граждан не поддерживают территориальные уступки РФ.

Отметим, что такой же соцопрос был проведен среди граждан Германии. Практически половина немцев считает, что украинцы должны отдать часть своих территорий России ради завершения войны.