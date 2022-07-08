По словам американского военного, Крымский мост – законная цель для Вооруженных сил Украины, поскольку россияне развязали полномасштабную войну, информирует «НБН» со ссылкой на The Times.

Бридлав отметил, что у любого моста есть слабые места и если правильно выбрать цель, мост РФ в Керченском проливе на какое-то время станет непригодным для эксплуатации.

Генерал США считает, что украинские военные могут открыть огонь по сооружению, которое соединяет аннексированный Крым и материковую часть России, американскими противокорабельными ракетами Harpoon. Он убежден, этим оружием можно нанести сокрушительный удар.

По мнению военнослужащего, атака на Крымский мост оправдана российской агрессией в Украине, и он не удивлен, что оккупанты так озабочены этим сооружением, поскольку оно для них очень важно.

В то же время украинский эксперт считает, что ВСУ могут ликвидировать Керченский мост с помощью РСЗО HIMARS. Однако нашим защитникам нужны снаряды с дальностью 300 километров, которых у армии Украины нет.