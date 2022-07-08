Как информирует «НБН», такой прогноз в интервью «Главреду» сделал известный украинский астролог Влад Росс. При этом он подчеркнул, что полуостров Россия отдаст Украине самостоятельно.

Дословно из комментария Влада Росса:

«Новая власть Российской Федерации, которая придет на смену Путина после падения его диктаторского режима, будет всячески добиваться, чтобы экономические ограничения с России были сняты. И только для того, чтобы поднять экономику этой страны, Москва вернет, в частности, и Крымский полуостров».



Более того, согласно его словам, Крым вернется под украинский контроль уже совсем скоро, а не в каком-то далеком и неопределенном будущем. По его мнению, это произойдет уже в ближайшие годы.

Цитата из заявления Влада Росса:

«Это может случиться уже сразу после 2025 года, когда Плутон войдет в зодиакальный знак Водолея. Российская Федерация начнет сыпаться. Другими словами, там такая ситуация будет, что самой России после 2025-го может и вовсе не существовать».

Астролог Влад Росс высказал уверенность в том, что Украине не придется силой возвращать Крымский полуостров. Он добавил, что Крым, как ушел практически невоенным путем, так и будет возвращен Украине без пролития крови.

Ранее Влад Росс предупредил, что в 2022 году у президента Зеленского будут опасные периоды.