По состоянию на сегодняшний день в защите территориальной целостности и независимости Украинского государства принимают участие до семи сотен тысяч военных ВСУ, до девяноста тысяч бойцов НГУ, порядка шестидесяти тысяч пограничников, а также сто тысяч представителей Национальной полиции, о чем пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ», об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время онлайн-конференции «Строим вместе».

При этом глава ведомства добавил, что более одного миллиона человек по состоянию на сегодняшний день обеспечивают деятельность сектора безопасности, а также обороны. Кроме того, он обратился с призывом к бизнесу более активно приобщаться к их поддержке и инвестировать в данный сектор.

Помимо прочего, Алексей Резников также добавил, что в результате военных действий территория нашей страны превратилась в такого себе рода полигон, на котором испытываются новые виды вооружения.

Также Резников заявил, что Минобороны сегодня активно работает над поставкой в Украину современных образцов вооружения НАТОвских стандартов. Среди них артиллерия, средства поражения, бронированные машины. Со временем они все будут иметь нужду в ремонте. Как следствие создание баз по восстановлению запчастей, а также разных комплектующих для техники, в том числе патронного завода, весьма актуально уже на сегодняшний день.