Как информирует «НБН», об этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Дословно из поста Михаила Подоляка:

«Не существует никакого плана «коллективного Запада». Есть только конкретная z-армия, которая вторглась на территорию суверенного Украинского государства. Она наносит удары по нашей стране, убивая мирное население. А все остальное является лишь примитивной пропагандой. Как следствие мантра господина Путина относительно «войны до последнего гражданина Украины» — это очередное доказательство продуманного геноцида со стороны Российской Федерации».

Напомним, ранее вчера мы уже писали о том, что Владимир Путин, говоря о войне РФ в Украине, отметил, что по большему счету российская армия еще ничего конкретного и не начинала.