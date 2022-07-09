Как информирует «НБН», с таким заявлением к людям обратился первый заместитель руководителя Херсонского областного совета Юрий Соболевский во время эфире национального телемарафона.

Дословно из заявления Соболевского:

«Все же нашим людям необходимо уезжать. Я точно знаю, что это весьма тяжело. Более того, далеко не все имеют возможность сделать это. Однако это необходимо. Если кто-то никак не может этого сделать, ему нужно готовиться к тому, что понадобиться в очередной раз идти в укрытие. А значит, стоит подготовить запас воды, пищи, чтобы иметь возможность пережить наступление украинских войск».

Согласно его словам, украинские защитники будут работать максимально аккуратно, можно сказать, хирургически, чтобы каждая жизнь была сохранена. Но при этом стоит помнить, что война есть война.

Помимо того он добавил, что на территории Херсонской области в последнее время наблюдается все больше успехов со стороны Вооруженных сил Украины.