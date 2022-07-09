Часто старичкам необходим специализированный уход, особые условия проживания или же возможности семьи попросту не совпадают с потребностями состарившегося родственника. Также пансионат для пожилых людей может стать прекрасной альтернативой для одинокого старичка, дети и внуки которого живут далеко и не имеют возможности переехать.

Пансионат для людей преклонного возраста как возможность получить необходимый уход

К домам престарелых часто относятся предвзято или настороженно. Это вполне понятно, ведь еще в 20 веке подобные заведения мало радовали своих постояльцев и их семьи. В основном там проживали одинокие или брошенные старики, а условия жизни были далеки от удовлетворительных. Однако сегодня все изменилось, и условия во многих частных пансионатах значительно лучше, чем в санаториях.

За последние годы подобные заведения стали популярны во многих цивилизованных странах. В одной из самых развитых стран Европы – Германии, в пансионатах проживает более 1,5 млн пожилых людей. В Британии процент стариков, которые продолжают жить со своими семьями составляет всего 1,1%. А в Японии существуют даже специальные очереди на возможность жить в доме престарелых.

В нашей стране частные дома престарелых лишь в последние годы начали обретать современный вид. Однако на протяжении прошедших 30 лет частные пансионаты значительно шагнули в своем развитии и сегодня значительно отличаются от тех, что ранее предлагало государство. На базе таких центров пенсионерам предлагается полный спектр услуг и возможностей для комфортной жизни: лечение, реабилитация, патронаж.

Фото: дом престарелых «Забота» Днепр https://zabota.house/

Условия проживания в таких заведениях постоянно совершенствуются. Сегодня уже не встретить переполненных палат. Небольшие комфортные комнаты на одного или нескольких человек, полностью оборудованные под людей преклонного возраста, вытеснили привычные для нас некогда больничные стандарты

Физическим и психологическим здоровьем постояльцев постоянно занимаются специалисты. Врачи, психологи, санитарки – все они заботятся о стариках ровно настолько, насколько им это необходимо на данном этапе жизни. А для поддержания эмоционального состояния и оптимизма, в рамках центра для людей преклонного возраста организован досуг.

Особенности государственных домов престарелых

Конечно, государственные дома престарелых не исчезли полностью, и в теории каждый пожилой человек имеет возможность проживать там и получать определенный пакет социальных услуг. Однако часто бывает достаточно одного посещения такого заведения, чтобы сделать выбор в пользу частного пансионата.

Единственное серьезное достоинство государственных домов этого типа – низкая стоимость. Одинокие и нетрудоспособные старики могут жить там бесплатно. Иногда они отдают в распоряжение центра свою пенсию, которая тратится на различные расходные материалы.

Как правило, старики пребывают там на общих условиях: живут в совместных комнатах, питаются по общему меню и получают минимальную помощь и лечение, которое установлено регламентом. Недостаток финансирования приводит к тому, что заботиться о досуге или комфорте стариков особо не получается, так что подобные дома престарелых скорее подходят для проживания последних дней в случаях, когда о старике некому позаботиться.

Еще один немаловажный аспект оформления в такое учреждение – бумажная волокита. Попасть в государственный дом престарелых не так просто, как может показаться. Для этого необходимо пройти обширную медицинскую комиссию и собрать пакет документов. Только после этого документы можно подать на согласование, которое обычно занимает несколько недель.

Частные дома престарелых

Частные дома престарелых функционируют совсем иначе и предлагают своим постояльцам значительно более широкий спектр услуг. К примеру, в доме престарелых в городе Днепр «Забота», в зависимости от состояния здоровья, старичку подбирают необходимое лечение и реабилитацию, корректируют рацион и образ жизни.

Для заботы о постояльцах здесь постоянно трудится целых штат сотрудников. А комфортные условия проживания: удобная мебель, пандусы и поручни, оборудованные санузлы и общие комнаты, позволяют старичкам справляться со многими задачами самостоятельно, поддерживая имеющиеся навыки в уходе за собой.

Далеко не всегда старички проживают в частных пансионатах на постоянной основе. Это также прекрасное решение на время отпуска или командировки семьи, болезни или периода реабилитации. Однако, однажды побывав в современном доме престарелых, пожилые люди навсегда меняют свое отношение к этим заведениям.

Контакты дома престарелых в городе Днепр «Забота»:

Телефон: +38(095) 300-17-09

Сайт: https://zabota.house/