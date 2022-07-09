Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении «Королевского клуба» на странице в социальной сети «Твиттер».

Таким образом, испанский клуб сумел убедить украинца остаться частью команды. Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти дал обещание украинцу, что уже в следующем сезоне он обязательно получит больше игровой практики.

Известно, что украинский спортсмен, которому исполнилось двадцать три года, прошел процедуру медицинского освидетельствования и в настоящее время он вовлекается в тренировочный процесс команды.

На видео, обнародованном пресс-службой «Реала», можно увидеть, как Андрей Лунин прибыл на тренировку после отпуска. Настроение украинца весьма позитивное. Известно, что футболист провел отдых вместе со своей семьей, где не так давно родился ребенок.

Напомним, ранее вчера мы писали о том, что бывшего игрока донецкого Шахтера принудительно мобилизовали и отправили воевать против ВСУ под Мариуполь, где последний получил ранение ноги.