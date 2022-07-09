Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины на официальной странице в социальной сети Facebook.

Так, в посте говорится следующее:

«Местному жителю Краматорска сообщили о подозрении в том, что он распространял данные о перемещении, а также расположении бойцов ВСУ с возможностью идентификации последних на местности. Эти действия мужчина осуществлял в условиях военного положения».

Данные следствия говорят, что начиная с мая месяца и по июль гражданин Украинского государства, пользуясь мессенджером, размещал текстовые сообщения с данными о перемещении, а также расположении военных Вооруженных сил Украины в некоторых районах Донецкой области.

Отмечается также, что такие данные предоставляют возможность идентифицировать защитников Украины на местности. Более того, оккупанты использовали это во время своих преступных действий на территории нашей страны.

Мужчина был задержан. Сейчас решается вопрос относительно избрания в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ опубликовала перехват разговора российских захватчиков со своими родными, из которого можно сделать вывод, что у оккупантов реально нервные срывы из-за войны в Украине.