Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации морских портов Украинского государства.

Дословно из обнародованного сообщения:

«По каналу «Дунай-Черное море» было возобновлено судоходство. Принимая к вниманию то, что остров Змеиный был освобожден от войск России, уже весьма много судов ожидают начала прохождения по каналу Сулина. Возможным становится использование канала устья Быстрое судового хода р. Дунай-Черное море для захода и выхода судов, которые перевозят агропродукцию».

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украинского государства подняли над островом Змеиный украинский флаг. Это произошло после того, как оккупанты бежали с острова, бросив там остатки собственной военной техники.