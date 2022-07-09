Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко, утром, 9 июля, двадцатилетняя местная жительница получила ранения в результате ракетной атаки РФ Кривого Рога. Ее немедленно госпитализировали. Однако спустя какое-то время она скончалась.

Дословно из заявления главы Днепропетровской ОВА:

«Это был дикарский обстрел мирного населения в мирном городе. Уже погибли два человека. Согласно уточненным данным еще три человека ранены. Двоим людям медики оказали помощь, и теперь они находятся дома».

Резниченко добавил при этом, что медицинский персонал боролся за жизнь девушки несколько часов. Но, к большому сожалению, ранения оказались очень тяжелыми.

Кроме того, известно, что в больнице сейчас находится и отец погибшей, которому исполнилось сорок три года.

Напомним, ранее мы уже писали о ракетном обстреле Кривого Рога оккупационными силами России.