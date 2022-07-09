Как информирует «НБН», согласно заявлению руководителя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, по областному центру россияне сегодня выпустили шесть ракет. К счастью, жертв в результате ракетного удара по городу нет.

Дословно из сообщения Виталия Кима:

«Шесть ракет С-300 по Николаеву. Нас бережет Святой Николай. Жертв нет. Чего нельзя сказать об орках, когда по ним отработали Вооруженные силы Украины».

Помимо того известно, что сегодня российско-оккупационные силы нанесли ракетный удар и по Днепропетровской области. Речь идет о Кривом Роге. В результате преступных действий вражеских сил сейчас известно о гибели двух человек.