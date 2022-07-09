Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, к сожалению, выросло количество жертв удара ракетой России по Белгород-Днестровском районе региона, что произошло первого июля.

Так, отмечается, что в результате ракетного удара по поселку Сергеевка, количество погибших выросло до двадцати двух человек.

Дословно из обнародованного Братчуком сообщения:

«Седьмого июля в больнице скончалась сотрудница базы отдыха. Ей было пятьдесят три года. Она получила ранения во время ракетной атаки государства-оккупанта на курортную Сергеевку. Следовательно, количество погибших выросло до двадцати двух человек».

Ранее мы уже писали о трагическом случае, произошедшем в результате ракетного удара Российской Федерации по Белгород Днестровскому.