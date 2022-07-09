Как информирует «НБН», речь идет о Кривом Роге, о чем сообщил в Телеграм руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

В своем сообщении он написал:

«Оккупационные силы атаковали Кривой Рог под вечер, девятого июля. Местное население убедительно просим ограничить, по возможности, свое передвижение. Также стоит быть весьма осторожными».

Утром сегодня уже сообщалось о прилетах ракет по городу. К сожалению, не обошлось без жертв и раненных. По состоянию на текущий момент известно, что в результате утренней атаки со стороны России города Кривого Рога погибли два человека.

Также враг сегодня выпустил шесть ракет, предположительно с комплекса С-300 по городу Николаеву. Ранее глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким рассказал о последствиях.