Как информирует «НБН», согласно сообщению руководителя Днепропетровской военной администрации Валентины Резниченко, в результате вражеского обстрела погибла женщина, которой выполнился сорок один год.

Известно, что обстрелу с российской стороны подвергся Ингулецкий район Кривого Рога.

Дословно из сообщения главы Днепропетровской ОВА:

«Россияне сознательной ударили из «Градов» по жилым кварталам. Этот коварный обстрел унес жизнь сорокаоднолетней женщины. Были госпитализированы еще два человека. Они получили осколочные ранения».

Помимо того в сообщении говорится, что в результате обстрелов была повреждена школа, а также несколько из жилых домов. Сгорела также автомобиль.

Напомним, ранее мы писали о том, что количество жертв в результате ракетного удара по курортной Сергеевке увеличилось до двадцати двух человек.