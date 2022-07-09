Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, оккупанты ударили по жилому району города, предварительно, ракетами.

Дословно из сообщения Сигнегубова:

«На территории города Харькова в одном из жилых районов оккупационные силы, по предварительным данным, нанесли удар ракетами».

В настоящее время на месте инцидента работают все компетентные службы.

Напоследок Синегубов, обращаясь к местным жителям, подчеркнул:

«Уважаемые горожане. Прошу вас максимально ограничить пребывание на улицах города. Оккупанты из России действуют коварно. Они непредсказуемые. Они всячески пытаются запугать мирное население».

Насколько известно, также оккупационыне силы сегодня, девятого июля, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.