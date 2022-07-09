Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Украины Резникова Алексея, американские реактивные системы HIMARS четко это продемонстрировали.
В сообщении министра отмечается:
«На протяжении сегодняшнего дня только первые четыре реактивные американские установки HIMARS, предоставленные Вооруженным силам Украины нашими партнерами, нанесли врагу больше поражения, нежели классические, проверенные временем 152-миллиметровые пушки».
При этом Резников заявил, что Украинскому государству нужны беспилотные летательные аппараты, системы РЭБ, системы для связи, а также автоматизированные системы управления и множество другого вооружения.
Дословно из заявления Резникова:
«Для того, чтобы сохранить жизнь украинских военных, необходимо, чтобы ВСУ воевали дронами. Современные боевые действия показали и доказали, что нашествие можно победить именно при помощи высоких технологий».
Ранее Алексей Резников отметил, что Канада предоставит Украине весьма важную военную поддержку.
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