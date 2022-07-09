Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Украины Резникова Алексея, американские реактивные системы HIMARS четко это продемонстрировали.

В сообщении министра отмечается:

«На протяжении сегодняшнего дня только первые четыре реактивные американские установки HIMARS, предоставленные Вооруженным силам Украины нашими партнерами, нанесли врагу больше поражения, нежели классические, проверенные временем 152-миллиметровые пушки».

При этом Резников заявил, что Украинскому государству нужны беспилотные летательные аппараты, системы РЭБ, системы для связи, а также автоматизированные системы управления и множество другого вооружения.

Дословно из заявления Резникова:

«Для того, чтобы сохранить жизнь украинских военных, необходимо, чтобы ВСУ воевали дронами. Современные боевые действия показали и доказали, что нашествие можно победить именно при помощи высоких технологий».

Ранее Алексей Резников отметил, что Канада предоставит Украине весьма важную военную поддержку.